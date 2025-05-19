Ergün Penbe Uşakspor'un Yeni Teknik Direktörü

Ergün Penbe Uşakspor'un Yeni Teknik Direktörü
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Uşakspor, Teknik Direktörlük görevi için Ergün Penbe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp, Penbe'nin yeni görevinde başarılar dilerken, pozitif bir başlangıç için umut verici mesajlar paylaştı.

TEKNİK direktör Ergün Penbe, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'a imzayı attı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Ergün Penbe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Ergün Penbe ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Ergün Penbe'ye, 'Uşaksporumuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun...

Yolun sonu şampiyonluk olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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