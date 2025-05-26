Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Final Four'u dördüncü sırada bitirmelerinin ardından THY EuroLeague yönetimine bazı şikayetlerde bulundu.

"BANA KÜFRETTİLER"

Ergin Ataman, "EuroLeague'in artık bazı konuların üzerine düşünmesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez otelde sorunlar yaşadık. Fenerbahçe maçından önce lobide 200'den fazla kişi bana ve anneme ağır küfürler etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ederim, bu küfürlere engel olmaya çalıştı" dedi.

"DÜNYANIN NERESİNDE BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR?"

Türk başantrenör, "Yine de EuroLeague'e şunu sormak istiyorum, dünyada hangi ciddi organizasyonda böyle şeyler yaşanıyor? Taraftarlar otelin içine kadar girip bir takımın koçuna küfredebiliyorlar. Hem de bu üst üste ikinci kez oluyor. Herkes başkanımız Dimitris Giannakopoulos'un hareketlerini konuşuyor ama bençimizin hemen arkasında Olympiakos taraftarları vardı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir?" ifadelerini kullandı.

Ataman, "Umarım EuroLeague bu yaşananlardan ders çıkarır ve daha ciddi önlemler alır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.