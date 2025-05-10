Eren Elmalı oyuna girdi, Trabzon'da olanlar oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'da oyuna 82. dakikada dahil olan Eren Elmalı'ya Trabzonspor taraftarları tepki gösterdi.

EREN ELMALI'YA TEPKİ

Milli oyuncunun oyuna girmesiyle birlikte Bordo-mavili taraftarların büyük bölümü milli oyuncuyu ıslıkladı. Ayrıca bazı taraftarlar, Eren Elmalı'ya yönelik kısa süreli küfürlü tezahüratlar yaptı. Maç sonunda Eren Elmalı'nın yanına gelen Galatasaraylı oyuncular, 24 yaşındaki oyuncuya destek verdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 3.5 milyon euro bedel karşılığında transfer olan Eren Elmalı, toplamda 36 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, bu maçlarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.