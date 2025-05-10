Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu

1 yıldır kayıptı! Nagihan'ı en yakınındaki isim öldürüp kuyuya atmış

Eren Elmalı oyuna girdi, Trabzon'da olanlar oldu

Eren Elmalı oyuna girdi, Trabzon'da olanlar oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta dikkat çeken olay ise 82. dakikada oyuna dahil olan Eren Elmalı'ya Trabzonspor taraftarlarının gösterdiği tepki oldu. Bordo-mavili taraftarların büyük bölümü milli oyuncuyu ıslıkladı. Ayrıca bazı taraftarlar, Eren Elmalı'ya yönelik kısa süreli küfürlü tezahüratlar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'da oyuna 82. dakikada dahil olan Eren Elmalı'ya Trabzonspor taraftarları tepki gösterdi.

EREN ELMALI'YA TEPKİ

Milli oyuncunun oyuna girmesiyle birlikte Bordo-mavili taraftarların büyük bölümü milli oyuncuyu ıslıkladı. Ayrıca bazı taraftarlar, Eren Elmalı'ya yönelik kısa süreli küfürlü tezahüratlar yaptı. Maç sonunda Eren Elmalı'nın yanına gelen Galatasaraylı oyuncular, 24 yaşındaki oyuncuya destek verdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 3.5 milyon euro bedel karşılığında transfer olan Eren Elmalı, toplamda 36 maça çıktı. Deneyimli oyuncu, bu maçlarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.