Eren Elmalı A Milli Takım'dan Çıkarıldı
TFF, bahis soruşturması nedeniyle Eren Elmalı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. İzzet Çelik ve Ege Albayrak da benzer sebeplerle takımlarından çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbolculardan Eren Elmalı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.
Ayrıca Ümit Milli Futbol Takımı'ndan İzzet Çelik ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Ege Albayrak da aynı sebepten ilgili takımların aday kadrosundan çıkartıldı.