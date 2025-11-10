Eren Elmalı A Milli Takım'dan Çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbolculardan Eren Elmalı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.

Ayrıca Ümit Milli Futbol Takımı'ndan İzzet Çelik ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Ege Albayrak da aynı sebepten ilgili takımların aday kadrosundan çıkartıldı.