Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi - Haberler

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Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselen Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımını tebrik etti ve belediye olarak desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu 2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselen Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımını tebrik etti ve belediye olarak desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Ligi şampiyon olarak bitiren bayan voleybol takımı ve teknik ekip, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret ederek, şampiyonluk kupasını takdim etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "2. ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. lige yükselen Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımımızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin sultanlarının 1. ligde de aynı azim ve kararlılığı göstereceklerine yürekten inanarak başarılarının devamını diliyorum. Ereğli Belediyesi olarak da bayan voleybol takımımıza her zaman olduğu gibi desteklerimize devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi

Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ereğli Belediyespor, Hüseyin Oprukçu, voleybol, Ereğli, Spor, Haberler

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