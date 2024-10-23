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Erdoğan Özdoğan, Moldova'nın Zimbru Takımında Kaleci Antrenörü Olarak Göreve Başladı

Erdoğan Özdoğan, Moldova'nın Zimbru Takımında Kaleci Antrenörü Olarak Göreve Başladı
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Kayserili kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan, Moldova ekiplerinden Zimbru takımında kaleci antrenörü olarak göreve başladı. Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile çalışacak.

Kayserili Kaleci Antrenörü Erdoğan Özdoğan, Moldova ekiplerinden Zimbru takımında göreve başladı.

Kayserili Antrenör Erdoğan Özdoğan, Moldova Ulusal Lig takımlarından Zimbru'da kaleci antrenörü olarak göreve başladı. Kısa süre önce teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile anlaşan Moldova ekibi, kaleci antrenörü olarak da Erdoğan Özdoğan ile sözleşme yaptı.

Erdoğan Özdoğan, Zimbru takımı ile anlaşma yaparak tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman'ın ekibine dahil oldu. Moldova Ulusal Lig takımı Zimbru, geride kalan hafta Floreşti'yi 4-0 yenerken bu hafta da lider FC Sheriff ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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