Erden Timur'u arabaya binerken yakalayan Fenerbahçe taraftarından olay sözler: Ayıp ettiniz

Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Derbi çıkışında Almanya'dan geldiğini ifade eden bir Fenerbahçe taraftarının Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Erden Timur'a sitem eden taraftar, "Ağabey yendiniz bizi ya! Ayıp ettiniz ya! Almanya'dan ekstra geldim bu maç için." ifadelerini kullandı. Timur ise bu sözler karşısında Fenerbahçe taraftarına tebessüm etmekle yetindi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde bir Fenerbahçe taraftarının derbi sonrası Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Başkanı Erden Timur'a söylediği sitem dolu sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

"AYIP ETTİNİZ"

Almanya'dan geldiğini söyleyen taraftarın Erden Timur'a dönerek, "Ağabey yendiniz bizi ya! Ağabey ayıp ettiniz ya! Almanya'dan ekstra geldim bu maç için." ifadelerini kullanarak sitem etti.

"CANIMIZ SAĞOLSUN"

Fenerbahçeli taraftarın sözleri sonrası videoda "Canımız sağ olsun" sesi duyulurken, sosyal medyada bu ifadeyi Erden Timur'un kullandığını iddia edenler oldu.