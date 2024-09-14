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Taraftarın "Geri dön" diye yalvardığı Erden Timur'dan ses var

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Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası sonrası kulislerde Erden Timur'un yeniden göreve getirileceği iddia edilmişti. İddialara açıklık getiren Timur, "Galatasaray yönetimiyle görüştüğüm ve geri döneceğim haberleri kesinlikle doğru değil" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası sonrası kulislerde Erden Timur'un yeniden göreve getirileceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Erden Timur'dan açıklama geldi.

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Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan Erden Timur, dedikoduların önüne geçebilmek için Taktik Mania'ya açıklama yaptı. Timur, "Galatasaray yönetimiyle görüştüğüm ve geri döneceğim haberleri kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı Timur'un geri dönüp transfer komitesinin başına geçmesini istiyor ancak Timur'un mevcut yönetimle çalışmak istemediği belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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