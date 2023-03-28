Erden Timur, "Bu ligi bitirtmeyiz" sözü için özür diledi: Acemiliğimize denk geldi

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur katıldığı canlı yayında, "Biz bu ligi bitirtmeyiz" açıklaması için pişman olduğunu, gergin bir maçın ardından artık açıklama yapmayacağını söyledi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Timur, sezon başındaki "Biz bu ligi bitirtmeyiz" çıkışı için özür diledi.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

"O an konuşmak çok yanlıştı. Bir daha çıkmadım. Bu lig bu şekilde biter mi? dedim. Bizim de tecrübesizlikti. Sinirle söylenen bir şeydi.

"GÜNDEME GELMESİ DE MAKSAT DIŞINDA"

Benim söylediğim şey maksadını nasıl aştıysa, bunun sürekli gündeme gelmesi de maksat dışında. Eşim, 'Kendini gördün mü?' dedi.

"HER YERDE ÖZÜR DİLEDİM"

Her ekranda özür diledim. Sivas maçına kadar da hiç maç sonu çıkmadım. Sonra beni sürekli izleyen Fenerbahçeli Kanadalı bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte izledim ve söylediğimi fark ettim. Bu laf beni yıllarca takip edecek herhalde.

"BİR CEMAATLE BAĞLANTIM YOK"

Cemalnur Sargut ile görüntülerini Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Bunun da maksatlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Bir mevlütdeydik o zaman. Benim bir cemaat veya tarikatla bağlantım yok."