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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Turgutluspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefliyor. Son 6 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen mavi siyahlılar, galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlıyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren ve haftalardır maç kazanamayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, Turgutluspor ile oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü; 2 Şubat Pazar günü oynayacağı Turgutluspor maçını kazanmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 6 maçta 1 beraberlik 5 yenilgi alan mavi siyahlılar, galibiyet hasretine son vermek istiyor. Antrenmanlarını Uğur Kulaksız nezaretinde gerçekleştirilen Erciyes 38 Futbol Kulübü, İzmir bölgesi ekibini mağlup ederek eli boş göndermeyi planlıyor.

2 Şubat Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak maçta hakem Sait Tuzcu düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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