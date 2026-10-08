Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi

Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Erciyes 38 FK, evinde Kahta 02 Spor'u 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Erciyes 38 FK'nın golleri 71. dakikada Mehmet, 90+3'te Fatih'ten geldi.
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Hasan Yüncü, Mehmet Sonay, Metehan Çetin
ERCİYES 38 FK: Kerem - Burak Efe (Dk. 66 Utkan), Batuhan, Hakan, Ensar, Mehmet, Caner (Dk. 78 Çağrı Yağız), Ali, Seyit Ali (Dk. 57 Fatih), Berke (Dk. 57 İlkay), Berkay
KAHTA 02 SPOR: Ahmet Özden - Ahmet Gazihan, Muhammed, Sefa, Ahmet Ayhan, Mehmet Ali, Emirhan (Dk. 46 Roji), Mehmet Mustafa (Dk. 70 Abdulsamet), İbrahim Halil (Dk. 79 Yunus), Muharrem (Dk.79 Hüseyin), Burhan (Dk.70 Yiğit)
GOLLER: Dk.71 Mehmet, Dk.90+3 Fatih ( Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: Berkay, Seyit Ali ( Erciyes 38 FK) - Mehmet Mustafa, Ahmet Gazihan (Kahta 02 Spor)
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu maçında Erciyes 38 FK, evinde Kahta 02 Spor'u 2-0'lık yenerek adını bir üst tura yazdırdı.