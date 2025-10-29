Erciyes 38 FK Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde oynadığı maçta TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 5-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Süleyman Bahadır, Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan

Erciyes 38 FK: Baver Kuçkar, Batuhan Özgan, (Ahmet Kağan Malatyalı dk. 46),Muhammed Enes Doğan, Utku Burak Kunduzcu, Batuhan Kazancı, Çağrı Yağız Yasak, Burak Efe Arslan, (Mehmet Tosun dk. 46), Ziyahan Erbaşı, (Hüseyin Ekici dk. 46), Ömer Turan Görgüç, (Güney Gençel dk. 46), Sarp Ekici, (Tugay Adamcıl dk. 68), Ali Kılıç

Keçiörengücü: Ayut Özer, Abdullah Çelik, İshak Karaoğul, Süleyman Luş, Alper Duman, Erkam Develi, Eduart Rroca, Osman Haqi, (O. Roshi dk. 46), Alper Potuk, (Muhammed Tahiroğlu dk. 86), Tahsin Özler, (Bulut Özdaş dk. 81), Junior Fernande, (Ali Akman dk. 60)

Goller: Ali Kılıç (dk. 39), Tugay Adamcıl (dk. 90+3) (Erciyes 38 FK), Osman Haqi (dk. 11), Tahsin Özler (dk.22, 42), Junior Fernandes (dk. 58), O. Roshi (dk. 86) (Keçiörengücü) - KAYSERİ