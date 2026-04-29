Erciyes 38 FK, Yeşilyurtspor ile eşleşti

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nın Play-Off 2. turdaki rakibi Yeşilyurtspor oldu.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off'a yükselmeyi başaran Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün ikinci turdaki rakibi belli oldu. İlk turda Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor'u 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen mavi siyahlılar, ikinci turda Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor ile eşleşti.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Yeşilyurtspor ile ilk olarak 4 Mayıs'ta Malatya'da, 8 Mayıs'ta da Kayseri'de karşılaşacak. - KAYSERİ

