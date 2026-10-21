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Erciyes 38 FK, 7 haftayı namağlup geçti, 17 puanla 4. sırada bulunuyor

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Erciyes 38 FK, 7 haftayı namağlup geçti, 17 puanla 4. sırada bulunuyor
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Erciyes 38 FK, Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup unvanını koruyor; 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Mavi-siyahlılar, ihraç edilen Yeni Malatya karşısında 8. haftayı hükmen galibiyetle geçecek; ardından deplasmanda Özgüzeldere ile oynayacak.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, lig mücadelesini namağlup olarak sürdürüyor.

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK, geride kalan 7 haftada hiç mağlup olmadı. 5 kez kazanıp 2 kez berabere kalan mavi-siyahlılar, 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Lider Yeşilyurtspor'un 2 puan gerisinde bulunan mavi-siyahlılar, Ağrıspor (1-0), Yeni Mersin İY (2-1), Kırıkkale FK (2-1), Osmaniye FK (2-4) ve Adanaspor (6-1) maçlarını kazanırken Diyarbekirspor (0-0) ve Yozgat Bozokspor (0-0) maçlarından da beraberlikle ayrıldı.

Erciyes 38 FK, ligin 8. haftasında fikstür gereği sahasında Yeni Malatya ile karşılaşacak. Malatya ekibinin ligden ihraç edilmesinden dolayı mavi-siyahlılar, haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle geçecek. Erciyes 38 FK, bir sonraki haftada deplasmanda Bitlis ekibi Özgüzeldere ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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