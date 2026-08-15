Erciş Ulupamir Kökbörü Takımı Finalde

Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız asıllı Türk vatandaşların yaşadığı Ulupamir Mahallesi'nde düzenlenen Kökbörü Ligi yarı final müsabakalarında Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü finale yükseldi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen organizasyonda Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü, Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübü ve Konya Karatepe Atlı Binicilik Kulübü karşı karşıya geldi.

Atlı sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Erciş Ulupamir Kökbörü Atlı Spor Kulübü, adını finale yazdırdı.

Müsabakalar, aralarında fotoğraf sanatçılarının da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Kökbörü Asbaşkanı Ali Peksemerci, organizasyonun bu yıl Türkiye genelinde yaygınlaştırılan Kökbörü Ligi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

İkinci yarı final müsabakasının Ulupamir'de düzenlendiğini belirten Peksemerci, Antalya'nın İbradı ilçesinde gerçekleştirilen ilk müsabakada olduğu gibi burada da üç takımın mücadele ettiğini ifade etti.

Peksemerci, yarı final müsabakalarının ardından finale kalan takımların 24 Ağustos'ta Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türkiye şampiyonluğu için karşılaşacağını dile getirdi.

Ahlat'taki 1071 etkinlikleri kapsamında Kökbörü Ligi finalinin yanı sıra Malazgirt'te atlı okçuluk finallerinin de düzenleneceğini aktaran Peksemerci, kökbörü branşında yaklaşık 150-160 lisanslı sporcu, 6 tescilli kulüp ve 40'ın üzerinde hakemin bulunduğunu kaydetti.

Peksemerci, Kökbörü Ligi'nin gelecek yıl daha geniş kapsamda Türkiye genelinde sürdürülmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA