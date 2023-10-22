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Erbaaspor ile Fatsa Belediyespor Berabere Kaldı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: İlçe

HAKEMLER:   Mehmet Çağatay Lakot, Fatih Deveci, Hasan Hüseyin Yazıcılar

ERBAASPOR: Oğuzhan- İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Çağrı, Tahsin (Dk.76 Görkem), Mehmet Tosun(Dk.67 Cemal), İbrahim Kaya, Mahmut, Oğulcan (Dk.85 Birkan), Aykut, Tayyib (Dk.85 İsmail)

FATSA BELEDİYESPOR:   Ömürcan- İzlem (Dk.58 Abdulkadir), Tayfun (Dk.70 Kaan), Batuhan (Dk.45 Mikail), Hakan Yakup Jacoues Horzum (Dk.88 Sancar), Serhan (Dk.70 Hakan), Muhammed, Abdurrahman, Ertuğrul, Emre, Sefa

GOLLER:  Dk. 33 Hakan Yakup Jacoues Horzum ( Fatsa Belediyespor), Dk. 45 Mehmet Tosun (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Oğulcan, Orhan (Erbaaspor) – Muhammed, Hakan Yakup Jacoues Horzum, Serhan, Abdurrahman, Kaan ( Fatsa Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

33'üncü dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Fatsa Belediyesporlu Hakan Yakup Jacoues Horzum'un kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu:  0-1.

45'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Tosun'un sert şutu filelerle buluştu:  1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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