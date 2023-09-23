Erbaaspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Erbaaspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Tayyib'in golüyle Erbaaspor galibiyete ulaştı.
İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),
STAT: İlçe
HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Erdem Tanış, Coşkun Yalçın
ERBAASPOR: Oğuzhan, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı (Dk.86 Birkan), Çağrı Bülbül, Mehmet Tosun (Dk.80 Cemal), İbrahim Kaya (Dk.86 Görkem), İlker (Dk.62 Tahsin), Erçin, Oğulcan, Aykut, Tayyib
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Burak, Mustafa Dündar, Berat, Doğukan (Dk.56 Eren), Semih (Dk.37 Ali Han), Batuhan (Dk.78 Hakan), Murat, Alihan, Yiğit, Emre (Dk.56 Murat), Muhammet
GOL: Dk. 74 Tayyib (Erbaaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 75 Mustafa Dündar ( Bayburt Özel İdare Spor )
SARI KARTLAR: Tayyib, Tahsin (Erbaaspor) - Ali Han, Yiğit ( Bayburt Özel İdare Spor )
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Erbaaspor, sahasında ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 mağlup etti.
74'üncü dakikada rakip yarı sahada serbest vuruş kullanan Mehmet Tosun'un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tayyib, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
75'inci dakikada Erbaaspor yedek kulübesine gelerek yedek kulübesindekilerle tartışan Bayburt Özel İdare Sporlu Mustafa Dündar ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Erbaaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.