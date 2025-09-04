ENKA, Atletizm Kulüpler Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

ENKA, hem kadınlar hem erkeklerde Atletizm Kulüpler Süper Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre İzmir'deki Atatürk Stadı'nda düzenlenen final yarışmalarına, kadınlar ve erkeklerde 8'er kulüp katıldı.

ENKA, 38'incisi organize edilen Atletizm Kulüpler Süper Ligi'nde kadınlarda 21, erkeklerde ise 14. kez zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, hem kadınlarda hem de erkeklerde 2'nciliği elde etti. Kadınlarda Batman Petrol, erkeklerde ise Galatasaray 3. oldu.

Son 2 sıradaki kulüpler küme düştü. Kadınlarda Gaziemir Belediyespor ve Gaziantep Spor, erkeklerde ise Batman Petrol ve Jandarma Gücü, gelecek yıl 1. ligde mücadele edecek.