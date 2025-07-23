Engelsiz Spor Okulları'nda Bocce Kursları Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde hayata geçirilen Engelsiz Spor Okulları projesi kapsamında düzenlenen Bocce kursu, özel sporcuların büyük ilgisi ve antrenörlerin özverili çalışmalarıyla devam ediyor.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülen kurslarda özel bireyler, hem sportif becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata daha aktif şekilde katılım sağlıyor. Kurs sürecinde sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenlerinin de arttığı gözlemlenirken, bocce branşıyla tanışan gençler spor yoluyla yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı da buluyor.

Engelsiz Spor Okulları'nın bir parçası olarak yürütülen bocce eğitimleri, özel sporcuların spora olan tutkularını ortaya koyuyor. Disiplinli çalışmaları, azimleri ve neşeleriyle dikkat çeken sporcular, sadece kendi gelişimlerine değil, çevrelerine verdikleri ilhamla da örnek oluyor.

Program, hem sporcu ailelerinden hem de eğitimcilerden tam not alırken, GSB Engelsiz Spor Okulları'nın kapsayıcı spor anlayışı sayesinde her bireyin sporla buluşması hedefleniyor. - MUĞLA