Engelliler Haftası Koşusu'nda Kaza: Jokey Mertcan Çelik Hastanede

Engelliler Haftası Koşusu'nda Kaza: Jokey Mertcan Çelik Hastanede
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Engelliler Haftası Koşusu sırasında attan düşerek beyin kanaması geçiren jokey Mertcan Çelik hastanede yaşam savaşı veriyor. Yarışta 4 numaralı Akgobak isimli atla mücadele eden Çelik, düşmesinin ardından yoğun bakıma alındı.

Engelliler Haftası Koşusu'nda attan düşerek beyin kanaması geçiren jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi'nin 10. yılı kapsamında 14 Mayıs Çarşamba günü yarış programına alınan Engelliler Haftası Koşusu'nda kaza yaşandı. Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışta 4 numaralı Akgobak isimli safkanla mücadele eden Mertcan Çelik, yarışın sonunda atın tökezlemesiyle birlikte düşerek yaralandı. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç jokeyi ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TJK da yaşanan kazayla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada jokeyin hastaneye sevk edildiği ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini paylaştı.

Hastanede yapılan muayenenin ardından, Çelik'in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde olan jokeyin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Mertcan Çelik, yarış öncesi Engelliler Hastası kapsamında Atla Terapi Merkezi'nde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar jokeylerle birlikte padoka çıkarken, Mertcan Çelik'in de çocuklarla yakından ilgi gösterdiği ve neşeli halleri kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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