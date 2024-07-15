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Engelli Sporcu Yiğit Taylan Milli Forma İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

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Adana'da 8 yıl önce masa tenisine başlayan 16 yaşındaki engelli sporcu Yiğit Taylan, milli formayı giyebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Yiğit, sağlığı için başladığı sporda her geçen gün kendini geliştirerek başarılar elde etti. Antrenörü ve ailesi tarafından desteklenen Yiğit, milli takıma girebilmek için mücadele ediyor.

Adana'da 8 yıl önce masa tenisine başlayan 16 yaşındaki engelli sporcu Yiğit Taylan, milli formayı giyebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yiğit Taylan'a, ailesinin hareketlerinde farklılık olduğunu görmesi üzerine götürüldüğü hastanede 5 yaşında hafif mental retardasyon teşhisi konuldu.

Rahatsızlığı nedeniyle hem iletişim becerinin hem de el, ayak ve göz koordinasyonlarının gelişebilmesi için doktorunun tavsiyesiyle Yiğit, 8 yaşında masa tenisine başladı.

Sağlığı için başladığı sporda her geçen gün kendini geliştiren Yiğit, katıldığı yarışmalarda dereceler aldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde haftanın 6 günü Yeni Adana Stadyumu'nda çalışmalarını sürdüren Yiğit Taylan, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncülük elde etti.

Yiğit, Kayseri'de mayıs ayında gerçekleştirilen Özel Sporcular Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda tek erkeklerde 2'nci oldu.

Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi öğrencisi olan Yiğit, başarılarına yenilerini ekleyebilmek ve milli forma hedefine ulaşabilmek için antrenörü Kubilay Mengüç'ün gözetiminde haftanın 6 günü çalışıyor.

"Masa tenisine geldikten sonra sosyalleşmeye başladı"

Anne Güllü Kaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yiğit'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu anlattı.

Oğlunun masa tenisine başladığında zorlandığını belirten anne Kaş, "Masa tenisine ilk başladığında topa çok hakim değildik. Raketi çok rahat bir şekilde kullanamıyorduk. El-göz koordinasyonumuz çok zayıftı ama antrenörümüz sayesinde yavaş yavaş ilerledik." dedi.

Oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Güllü Kaş, şöyle konuştu:

"Yiğit normalde çok içine kapanık bir çocuktu. İnsanlarla pek iletişim kurmazdı. Masa tenisine geldikten sonra çocuklarla kaynaştı, yavaş yavaş sosyalleşmeye başladı. Yiğit'in milli takıma girme hedefi var. Bu hedefinin arkasından koşuşturuyoruz, inşallah yapabiliriz. Oğlumu elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Onun da azmini görüyorum. Milli takıma girebilmek için mücadele etmeye çalışıyor, inşallah istediği yerlere gelir."

Antrenör Kubilay Mengüç, Yiğit Taylan'ın masa tenisi sayesinde hem sosyalleştiğini hem de sportif başarılar elde ettiğini söyledi.

Milli forma için Yiğit'in antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Mengüç, özel sporcusunun bu hedefine ulaşacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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