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Enes Salik, Trendyol 1. Lig'in En Çok Kurtarış Yapan Kalecisi

Enes Salik, Trendyol 1. Lig'in En Çok Kurtarış Yapan Kalecisi
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Yeni Malatyaspor'un kalecisi Enes Salik, Trendyol 1. Lig'de en çok kurtarış yapan oyuncu olarak öne çıkıyor. Takımının zorlu durumuna rağmen, yaptığı kritik kurtarışlarla takımının umudu olmaya devam ediyor.

Yeni Malatyaspor'un başarılı kalecisi Enes Salik, Trendyol 1. Lig'de en çok kurtarış yapan oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ligdeki performansıyla takımının defansif gücünü artıran Salik, şu an en çok kurtarış yapan kaleci unvanını elinde bulunduruyor.

Trendyol 1. Lig'de geride kalan süreçte 11 golle ligin en az gol atan takım konumunda bulunan Yeni Malatyaspor, aldığı puan silme cezaları ve kötü gol averajı nedeniyle matematiksel olarak 2. Lig'e düşme durumuyla karşı karşıya. Ancak bu zorlu duruma rağmen Yeni Malatyaspor kalecisi Enes Salik, maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımının umudu olmayı sürdürüyor. Ligin en fazla gol yiyen takımının en önemli oyuncusu olarak dikkat çeken Salik, bireysel olarak ligin en çok kurtarış yapan kalecisi konumunda bulunuyor.

Sarı-siyahlı takım, yaşadığı zorluklara rağmen Enes Salik'in başarılı performansıyla ligdeki mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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