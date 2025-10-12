Haberler

Endo Karşıyaka, İBB Spor'u Yenerek 2'de 2 Yaptı

Endo Karşıyaka, İBB Spor'u Yenerek 2'de 2 Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Endo Karşıyaka, evinde İBB Spor'u 3-1 mağlup ederek sezonun başından beri galibiyet serisini sürdürdü. Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetimindeki takım, bir sonraki maçında Vakıfbank ile karşılaşacak.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'na galibiyetiyle başlayan Endo Karşıyaka evindeki ilk maçta İBB Spor'u da 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Yuvaya dönen Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde sezona müthiş başlayan Kaf-Kaf geçen sezon hem lig hem Play-Off yarı final hem de final etaplarında rakip olduğu İBB'yi iyi bir oyunla yenmeyi başardı. Yeşil-kırmızılı ekip haftaya Vakıfbank deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.