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En yakın arkadaşı devrede! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılabilir

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Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci, fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünüyor. Milli Takım'dan arkadaşı Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, İrfan Can'ı Bordo-Mavili ekibe davet etti. 29 yaşındaki futbolcu, Mourinho tarafından tercih edilmeyince kulübeye mahkum kaldı. İstediği forma şansını bulamayan Kahveci, ayrılığı masaya yatırdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci, istediği süreleri bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünüyor. Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. İstediği forma şansını bulamayan milli yıldız, ayrılık ihtimalini masaya yatırdı.

UĞURCAN KENDİ TAKIMINA DAVET ETTİ

İrfan Can Kahveci'nin Milli Takım'dan yakın arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 29 yaşındaki yıldızı Trabzonspor'a davet etti. Fenerbahçeli oyuncunun, sıcak bakması durumunda Bordo-Mavili ekibin hamle yapma ihtimali söz konusu.

Son haftalarda İki oyuncunun sosyal medyada birbirine yaptığı yorumlar da gündem olmuştu. Uğurcan Çakır için Fenerbahçe iddiaları çıksa da Trabzonspor yönetimi, iddiaları yalanladı.

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En yakın arkadaşı devrede! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılabilir
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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