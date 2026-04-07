En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar

Sivasspor–Esenler Erokspor karşılaşması öncesinde sahaya kangallar çıkarıldı.

Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde sahada dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Maç öncesi seremonide farklı bir detay öne çıktı.

SAHAYA KANGALLAR ÇIKARILDI

Karşılaşma öncesinde Sivas’ın simgelerinden olan kangal köpekleri sahaya çıkarıldı. Bu anlar tribünlerden ilgiyle takip edildi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Sahada yer alan kangallar, maç öncesi seremoniye farklı bir atmosfer katarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Şaziye Ceyhan
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek
Bölüm başına rekor ücretler! İşte en çok kazanan oyuncular

Bölüm başına rekor ücretler! İşte en çok kazanan oyuncular