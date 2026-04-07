En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar

Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde sahada dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Maç öncesi seremonide farklı bir detay öne çıktı.
SAHAYA KANGALLAR ÇIKARILDI
Karşılaşma öncesinde Sivas’ın simgelerinden olan kangal köpekleri sahaya çıkarıldı. Bu anlar tribünlerden ilgiyle takip edildi.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Sahada yer alan kangallar, maç öncesi seremoniye farklı bir atmosfer katarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.