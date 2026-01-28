En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
Youssef En-Nesyri'nin Juventus transferini reddetmesinin temel sebebinin maaş farkı olduğu ortaya çıktı; Faslı golcü, kiralık gitmeye ve ücretinden feragat etmeye yanaşmadı.
- Youssef En-Nesyri, Juventus'un kiralama teklifini ve satın alma opsiyonu halinde önerilen maaşı reddetti.
- En-Nesyri, Haziran 2029'a kadar süren sözleşmesindeki yıllık 8 milyon euro maaş farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep etti.
- En-Nesyri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile çalışmalarına devam ediyor.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri, hakkında çıkan ayrılık iddialarına rağmen takımda kalmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, Faslı golcünün aldığı karar süreci kilitledi.
JUVENTUS'U REDDETTİ
İtalyan devi Juventus'un En-Nesyri için kiralama teklifinde bulunduğu, bu teklife Fenerbahçe yönetiminin sıcak baktığı öğrenildi. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, "Kiralık gitmem" diyerek transferi net şekilde reddetti. Juventus'un satın alma opsiyonunu kullanması halinde gelecek sezon için önerdiği maaş da En-Nesyri tarafından kabul edilmedi.
SORUN MAAŞ FARKI
Yıllık 8 milyon euro kazanan En-Nesyri'nin, Haziran 2029'a kadar süren sözleşmesindeki maaş farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep ettiği belirtildi. Faslı futbolcunun bu isteği nedeniyle transfer görüşmeleri çıkmaza girdi.
TAKIMLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR
En-Nesyri, tüm bu gelişmelere rağmen Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim yeni bir santrfor arayışında olsa da yıldız oyuncunun kararı sonrası planlar yeniden gözden geçiriliyor.