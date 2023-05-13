Icardi'yi çok beğendiğini söyleyen Fatih Tekke, G.Saray'ı durdurma senaryosunu anlattı: 3 plan hazırladık

Lig'de kalmak için mücadele eden İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. En çok beğendiği futbolcunun Icardi olduğunu belirten ve sarı-kırmızılıları nasıl durduracaklarını anlatan Tekke, "Buna 3 planla hazırlanıyoruz. Galatasaray maçı çok zor bir maç. Ama onlar için de kolay olacağını düşünmüyorum" dedi.

Süper Lig ekibi İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke lider Galatasaray ile sahalarında oynayacakları mücadele öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"TARTIŞMASIZ ICARDI"

Ligde en beğendiği futbolcunun kim olduğu sorulan Tekke, "En beğendiğim golcü oyuncu tartışmasız Mauro Icardi" dedi.

"GALATASARAY'DAN PUAN VE PUANLAR ALMAMIZ ÖZEL OLACAK"

Lider Galatasaray'la sahalarında oynayacakları maç için de değerlendirmelerde bulunan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray'ı dün de seyrettik. Genelde aynı tarz oynamaya çalışan, yetenekli, çok iyi uyumu olan bir takım. Galatasaray'dan puan ve puanlar almamız çok özel bir şey olacak. Bunun için ne yapabiliriz? Fenerbahçe maçında da söylediğim şey, oyuncu profilleriniz uygun olsa bana göre topa sahip olmanız lazım. Pas oyunu oynamanız lazım, bence Galatasaray'ın en büyük problemi. Yaptıkları çok ciddi düzenli olmayan baskı, aynı şekilde yaptıkları yine çok cesurca hücumları var. Bazen 2-1-7 gibi" ifadelerini kullandı.

"ONLAR İÇİN DE KOLAY OLMAYACAK"

Sarı-kırmızılıları nasıl durduracaklarını da belirten Tekke, "Oradaki oyuncular da iyi oyuncular. Buna 3 planla hazırlanıyoruz. Çok zor, kolay değil. Ama onları da şaşırtmamız lazım. Onların istemediği tarzda oyunu getirmemiz lazım. Fenerbahçe maçında da söyledim, en kötüsünü düşünerek de oyunu son bölüme taşıyabilmek, geride olsanız da sonrasında ona ait plan, belki son 1-2 dakikanın planı gibi... Kolay gözükmüyor ama şunu oyuncularım biliyor Galatasaray'dan alacağımız 1 puan ya da 3 puan bizim ligde kalma umudumuzu çok arttıracak. Galatasaray maçı çok zor bir maç. Ama onlar için de kolay olacağını düşünmüyorum ben"