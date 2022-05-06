"En azından polise acıyın" diyen Ali Koç canlı yayında çılgına döndü: Aklınızı mı yediniz!

Gündeme oturan açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ile oynayacakları maçın olduğu pazar günü, Trabzonspor'un Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yapacak olmasına ateş püskürdü.

"BU PROVAKASYON DEĞİL Mİ?"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Yenikapı'ya kutlama izni veriliyor. En azından polise acıyın. Beşiktaşlılarla karşı karşıya gelirlerse ne olacak? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz! Aklınızı mı yediniz! Kendi sahalarındaki maçlarını İstanbul'a almak istiyorlar. Bu provokasyon değil mi? Beşiktaş şampiyon olacak, son maçını Trabzon'da oynayacak! Galatasaray böyle bir maçı Eskişehir'de oynayacak! Fenerbahçe, Bursa'da oynayacak! Böyle şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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