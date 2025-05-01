Emre Özsarı, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Teknik Kadrosunda

Melikgazi Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Emre Özsarı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımının teknik kadrosunda yer aldı.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 20 kişilik aday kadrosu açıklandı. Milli takımın İdari ve Teknik Kadrosu da açıklanırken, Kayseri Melikgazi Basketbol Baş Antrenörü Emre Özsarı da milli davet alan isimler arasında yer aldı.

Özsarı, 10 Mayıs Cumartesi günü milli takım kampına katılacak. Milliler ilk maçını 18 Haziran'da Fransa ile, ikinci maçını 19 Haziran'da İsviçre ile, son maçını ise 21 Haziran'da Yunanistan ile oynayacak. - KAYSERİ