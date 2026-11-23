MİLLİ futbolcu Emre Mor, sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den transfer edilen 29 yaşındaki futbolcunun sağlığına ve kişisel iyiliğine odaklanmak amacıyla kariyerine ara vereceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Mor ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

EMRE MOR: SAĞLIĞIMA ÖNCELİK VERMEM GEREKEN BİR NOKTAYA GELDİM

Profesyonel futbola geçici olarak ara verme kararını sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Emre Mor, "Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: Profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali yaşayabilmek benim için her şey demekti. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son dönemde sağlığımla ilgili bazı zorluklar yaşadım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarımı kabul etmem ve sağlığımı ön planda tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle profesyonel futbola geçici olarak ara verme ve kendime odaklanma yönünde zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecek. Geleceğin bana neler getirebileceği konusunda umudumu koruyorum" ifadelerini kullandı.

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers ise "Geçtiğimiz yaz birbirimize yardımcı olmak ve onun yeteneğini NEC formasıyla gösterebilmesine fırsat vermek amacıyla birlikte yola çıktık. Ancak Emre, şu anda arzu ettiği katkıyı sağlayabilecek durumda olmadığını belirtti. Bunu karşılıklı anlayış içerisinde değerlendirdik ve her iki taraf için de en doğru yolun bu olduğu sonucuna vardık. İnsan sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye bu süreçte güç ve geleceği için en iyi dileklerimizi iletiyoruz" sözlerini sarf etti.

Emre Mor, NEC Nijmegen formasıyla bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti. Milli futbolcu, tek golünü UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olympiakos ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı