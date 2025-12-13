Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor'a Süper Lig'den Kocaelispor talip oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi kısa süre içinde netleşebilir.
- Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
- Kocaelispor, Emre Mor'u transfer etmek için girişimlere başladı.
- Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Emre Mor'un geleceği netleşmeye başlarken, 28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
FENERBAHÇE'DE YOLUN SONU GÖRÜNDÜ
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Emre Mor'un, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
GENÇLERBİRLİĞİ TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ
Sabah'ta yer alan habere göre Emre Mor, Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişiminin ardından bu transfer gerçekleşmedi.
KOCAELİSPOR DEVREDE
Emre Mor'a bu kez Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'un talip olduğu öğrenildi. Süper Lig ekibinin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Emre Mor'un transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.