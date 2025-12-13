Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Emre Mor'un geleceği netleşmeye başlarken, 28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE'DE YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Emre Mor'un, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

GENÇLERBİRLİĞİ TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Emre Mor, Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişiminin ardından bu transfer gerçekleşmedi.

KOCAELİSPOR DEVREDE

Emre Mor'a bu kez Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'un talip olduğu öğrenildi. Süper Lig ekibinin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Emre Mor'un transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.