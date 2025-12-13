Haberler

Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor'a Süper Lig'den Kocaelispor talip oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi kısa süre içinde netleşebilir.

  • Emre Mor'un Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Kocaelispor, Emre Mor'u transfer etmek için girişimlere başladı.
  • Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Emre Mor'un geleceği netleşmeye başlarken, 28 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

FENERBAHÇE'DE YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Emre Mor'un, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

GENÇLERBİRLİĞİ TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Emre Mor, Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişiminin ardından bu transfer gerçekleşmedi.

KOCAELİSPOR DEVREDE

Emre Mor'a bu kez Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'un talip olduğu öğrenildi. Süper Lig ekibinin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Emre Mor'un transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
title