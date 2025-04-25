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Emre Kılınç, taraftarın sözleri sonrası antrenmanı terk etti

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Samsunspor taraftar gruplarının tesis ziyaretinde söz alan bir taraftar, "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah ile kendi arasındadır" dedikten sonra Emre Kılınç, arkasını dönerek antrenman sahasını terketti. Kılınç'ın bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK deplasmanına konuk olacak olan Samsunspor'da taraftarlar, antrenman sırasında tesisi ziyaret etti. Ziyaret sırasında taraftarlar, oyuncularla konuşarak takıma motivasyon vermeye çalıştı.

"KALBİYLE AKLI ÇELİŞEN VARSA..."

O anlarda dikkat çeken bir olay yaşandı. Konuşmada futbolculara ifade edilen 'Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah'la kendi arasındadır' sözlerinden sonra kırmızı-beyazlı ekibin sol kanatı Emre Kılınç, arkasını dönerek antrenman sahasını terk etti.

SAHAYI TERK ETTİ

Emre Kılınç'ın takımından ayrılarak kenara geldiği anlar kameralara yansıdı. Kılınç'ın bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Emre Kılınç, taraftarın sözleri sonrası antrenmanı terk etti
Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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