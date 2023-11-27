Emre Karaca, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Çeşitli dövüş sporlarında milli takımı temsil eden tecrübeli sporcu Emre Karaca, Portekiz'de düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

2023 Kick Boks Dünya Şampiyonası Portekiz'de düzenlendi. Eskişehir'de yaşayan, Türkiye ve dünya çapında büyük başarılara imza atan milli sporcu Emre Karaca, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şampiyonadaki rakiplerine adeta ringi dar eden tecrübeli dövüşçü dünya şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'yi gururlandırmak için her zaman elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını ifade eden Karaca, "Dünya şampiyonu oldum. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk halkını sevindirmek paha biçilemez bir duygu, umarım milletçe hep daha ileri gideceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR