Emre hoca eski takım arkadaşının gözünün yaşına bakmadı! Hasan Ali kadro dışı bırakıldı
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Medipol Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım kadro dışı bırakıldı. Antalya kampında yer almayan deneyimli sol bek, takımdan ayrılacak.
Medipol Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın hikayesi bitti. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Fanatik'teki habere göre Antalya kampında yer almayan tecrübeli sol bek transfer görüşmesi yapacak.
ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması dikkat çekti.
15 MAÇA ÇIKTI
Hasan Ali Kaldırım bu sezon Başakşehir'de 15 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti. Tecrübeli sol bek ligde 6 , Avrupa'da 9 maçta forma giydi.