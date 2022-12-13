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Emre hoca eski takım arkadaşının gözünün yaşına bakmadı! Hasan Ali kadro dışı bırakıldı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım kadro dışı bırakıldı. Antalya kampında yer almayan deneyimli sol bek, takımdan ayrılacak.

Medipol Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın hikayesi bitti. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Fanatik'teki habere göre Antalya kampında yer almayan tecrübeli sol bek transfer görüşmesi yapacak.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması dikkat çekti.

Emre hoca eski takım arkadaşının gözünün yaşına bakmadı! Hasan Ali kadro dışı bırakıldı

15 MAÇA ÇIKTI

Hasan Ali Kaldırım bu sezon Başakşehir'de 15 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti. Tecrübeli sol bek ligde 6 , Avrupa'da 9 maçta forma giydi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Hasan Ali Kaldırım Emre Belözoğlu Fenerbahçe Spor Haberler

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