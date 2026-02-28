Emre Belözoğlu: Fenerbahçe maçındaki bir puan bizi olumlu yönde etkiler diye ümit ediyordum

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, " Fenerbahçe maçında son dakikada gelen bir puan bizi olumlu yönde etkiler diye ümit ediyordum. Salı günü antrenmanda bu hissim yavaş yavaş kaybolmaya başladı" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Fenerbahçe maçında alınan 1 puanın kendilerini olumlu etkileyeceğini düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Emre Belözoğlu, "Bu performansla alakalı çok da konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçında son dakikada gelen bir puan bizi olumlu yönde etkiler diye ümit ediyordum. Salı günü antrenmanda bu hissim yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Oyuncuları, elimizden geldiğince motive etmeye çalıştık. Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Çok yüksek seviyede bir takım. Oradaki beraberlik bu maça daha iyi yansır düşünüyordum ama tamamen tersi oldu. Çok büyük üzüntü içindeyim söylemem lazım oyuncu grubunun içinde de üzülenler var. Bugün geldiğimiz konumda artık bence fazlasıyla çanların çaldığı anları oynayacağız. Kendi adıma elimden geldiğince çalışmaya gayret edeceğim. Pes etmeden doğru oyunu göstermeye gayret edeceğim. 4 gün önceki oyunla bugünkü oyun arasındaki farkın kabul edilebilir olmadığını söylemem gerekiyor. Rizespor gerçekten fazlasıyla hak etti. Belki de ligdeki en kolay maçı oynadı. Onlar için de çok kolay bir galibiyet oldu. Bu her şeyden önce bize de yakışmadı. Buraya gelen, Kasımpaşa'ya gönül veren herkesten bir kez daha özür dilerim. Çalışmak ve pes etmeden yolumuza devam etmek zorunda hissediyorum" diye konuştu.

'YAPMAM GEREKENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM. BUGÜNÜN, O GÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Kasımpaşalı taraftarların karşılaşmanın son anları ve sonrasında kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili gelen soru üzerine Belözoğlu şöyle konuştu:

"Yani bu tek başıma karar verebileceğim bir şey değil. Taraftarı anlıyorum. Bu süreçleri yaşadım. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum. Bugünün, o gün olduğunu düşünmüyorum. Kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Buna tutunmak ve inanmak istiyorum. O yüzden de çalışmayı bırakmayacağım"

'İŞLERİ BİRAZ DAHA SIKMAMIZ GEREKİYOR'

Kendisi ya da oyuncu grubuyla alakalı flaş bir karar alıp almayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hafta içi olabilir. Hem kendimiz hem de oyuncu grubuyla alakalı olabilir. Oyuncu grubunun bunun ciddiyetine varacağını düşünüyorum. Benim de bu anlamda tecrübelerim oldu. Oyuncu grubuna kendilerini iyi hissettirecek ortam sağlamak adına çok da güzel bir kulüp var. Zaten kulüp bana çok yardımcı oluyor. İşleri biraz daha sıkmamız gerekiyor"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı