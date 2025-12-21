Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Emlak Konut, OGM Ormanspor'u deplasmanda 79-65 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Turgut Işık, Sami İrek, Berkin Yücer

OGM Ormanspor: Duygu Özen 5, Kübra Erat 6, Gamze Takmaz 12, Shields 12, Fraser 15, Damla Gezgin, Banu Şimşek 15

Emlak Konut: Thomas 7, Günesh Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 2, Macaulay 18, Ndour 10, Delaere 16, Melek Uzunoğlu 8, Berfin Sertoğlu 8, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan 2, Ceren Akpınar 2

1. Periyot: 14-18

Devre: 26-50

3. Periyot: 45-63

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasının kapanış maçında Emlak Konut, deplasmanda OGM Ormanspor'u 79-65 yendi.

Emlak Konut bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Dünyanın öfke haritasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Çok öfkeliyiz! Tüm ülkeler arasındaki yerimiz çarpıcı
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
title