Emlak Konut Kadınlar EuroCup'ta Roche Vendee'ye mağlup oldu
Emlak Konut, Kadınlar EuroCup L Grubu 5'inci haftasında Roche Vendee'ye 72-61 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Emlak Konut gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Roche Vendee ise 3'üncü galibiyetini elde etti.
SALON: Oudairies
HAKEMLER: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Vicente Martinez Silla (İspanya), Roberto Lucas Martinez (İspanya)
ROCHE VENDEE: Kone 7, Ousfar 10, Suarez 10, Wallace 8, Zonzon-Huyghe 6, Bawara, Dako, Gomis 10, Clarke 17, Preneau 4, Savoy
EMLAK KONUT: Sehernaz Çidal 5, Jakobsone 10, Smith 17, Gizem Uca 5, Wiese 11, Ceren Akpınar, Gizem Başaran Turan 4, Dordevic 6, Zeynep Gül, Berfin Sertoğlu 3
1'İNCİ PERİYOT: 26-19
DEVRE: 39-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-43
5 FAUL: Clarke (Roche Vendee)
Emlak Konut, Kadınlar EuroCup L Grubu 5'inci haftasında Fransa temsilcisi Roche Vendee'ye 72-61 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Emlak Konut gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Roche Vendee ise 3'üncü galibiyetini elde etti.