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Emlak Konut Kadınlar EuroCup'ta Roche Vendee'ye mağlup oldu

Emlak Konut, Kadınlar EuroCup L Grubu 5'inci haftasında Roche Vendee'ye 72-61 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Emlak Konut gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Roche Vendee ise 3'üncü galibiyetini elde etti.