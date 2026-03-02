Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Emlak Konut, BOTAŞ'ı 105-96'lık skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 4 Mart'ta Ankara'da oynanacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ozan Gönen, Batuhan Mert Gül, Hakan Gerey

Emlak Konut: Thomas 32, Delaere 5, Gizem Başaran Turan 4, Macaulay 18, Berfin Sertoğlu 8, Günesh Karaoğlan, Ferda Yıldız 2, Ceren Akpınar 8, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 19, Ndour 4

BOTAŞ: Bejedi 28, Ayşegül Günay Aladağ 18, Tuba Poyraz 10, Dantas 26, Işılay Eğin 4, Işık Su Güven 2, Rana Uçar 6, Lorena Serfa 2

1. Periyot: 26-18

Devre: 52-48

3. Periyot: 78-72

Beş faulle çıkanlar: 38.59 Macaulay, 37.35 Ceren Akpınar (Emlak Konut)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, konuk ettiği BOTAŞ'ı 105-96 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin ikinci maçı, 4 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

