Emirhan İlkhan, Beşiktaş ile imzaladığı sözleşmede bulunan taraftarı yıkacak detayı açıkladı - Haberler

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Emirhan İlkhan, Beşiktaş ile imzaladığı sözleşmede bulunan taraftarı yıkacak detayı açıkladı

Emirhan İlkhan, Beşiktaş ile imzaladığı sözleşmede bulunan taraftarı yıkacak detayı açıkladı

İtalya temsilcisi Torino'ya transfer olacağı konuşulan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan sürece ilişkin açıklama yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim." ifadelerini kullandı.

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İtalya temsilcisi Torino'ya transferi gündemde olan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, yaşanan süreçle ilgili bir açıklama yayımladı.

Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim." ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki oyuncu, "Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak benim için de zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Torino'nun, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki 4,5 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirmeyi planladığı basına yansımıştı.

Haberler.com - Spor

Emirhan İlkhan Beşiktaş Torino Spor Haberler

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