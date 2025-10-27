Milli tekvandocu Emine Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda milli sporcu Emine Göğebakan, kadınlar 46kg finalinde Milana Bekulova'yı yenerek şampiyona tarihindeki ilk dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.
İLK ALTIN MADALYASINI KAZANDI
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti. Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı. Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.