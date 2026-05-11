Milli tekvandocu Emine Göğebakan, Avrupa ikincisi oldu

Güncelleme:
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda mücadele eden milli sporcu Emine Göğebakan, gümüş madalya kazandı. Finalde Macar rakibi Kamila Salim'e kaybeden Emine, 'Küçük hatalardan gümüşte kaldım' dedi.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda tatamiye çıktı. Şampiyonaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan 24 yaşındaki milli sporcu, ilk turu bay geçtikten sonra son 16 turunda İsveçli Olivia Nordh'u 2-0 yendi. Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Minaya Akbarova'yı 2-1 yenen milli sporcu, yarı finalde Almanya'dan Liliana Balla'yla karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında tatamide üstün bir oyun ortaya koyan Emine, müsabakayı 2-0 kazanarak finale çıktı. Finalde Macar Kamila Salim ile karşılaştı. Maçı 2-0 kaybeden Emine Göğebakan Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

EMİNE GÖĞEBAKAN: KÜÇÜK HATALARDAN GÜMÜŞTE KALDIM

Müsabakadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emine Göğebakan, "Gönül altın madalya almak isterdi. Diğer takım arkadaşlarım altın madalya alıp takım halinde şampiyon olacağımıza inanıyorum. Çok uzun bir kamp sürecindeydik. Sonuç altın da olabilirdi ama küçük hatalardan gümüşte kaldım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
