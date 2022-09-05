Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı

Spor Haberleri

Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emin Bayram, Gaziantep FK maçıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez görev aldı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emin Bayram, Gaziantep FK maçıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez görev aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile evinde mücadele eden Galatasaray'da genç futbolcu Emin Bayram oyuna sonradan dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın ilk yarının sonlarına doğru kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesinin ardından Teknik Direktör ikinci yarıya bu bölgeye oyuncu değişikliği yaparak başladı. Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine 19 yaşındaki defans oyuncusuna görev verdi.

Emin Bayram böylece bu sezon ilk kez Süper Lig'de forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Galatasaray Emin Bayram Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title