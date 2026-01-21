Haberler

Emiliano Buendia: "İyi bir maç bizi bekliyor"

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Aston Villa'da futbolculardan Emiliano Buendia, Teknik Direktör Unai Emery ile birlikte basın toplantısında soruları yanıtladı. İyi bir maçın kendilerini beklediğini belirten Emiliano Buendia, "Avrupa'da deplasmanda oynamak oldukça iyi bizim için. Bu tarz rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Asensio ve takımın iyi bir performansı var"

Buendia, eski takım arkadaşı Marco Asensio hakkında düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Asensio'nun yeteneğini biliyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain'de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona o şekilde hazırlandık." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
