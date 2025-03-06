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Emet'te Bilek Güreşi Turnuvası Şampiyonlarına Ödül

Emet'te Bilek Güreşi Turnuvası Şampiyonlarına Ödül
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Kaymakam Furkan Seyman, Lise Kategorisi Bilek Güreşi Turnuvasında şampiyon olan öğrencilere belgelerini takdim etti ve spor faaliyetlerine destek sözü verdi.

Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lise Kategorisi Bilek Güreşi Turnuvasında şampiyon olan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Furkan Seyman, spor alanındaki her türlü faaliyete şimdiye kadar destek olduğu gibi bundan sonrada desteklerinin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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