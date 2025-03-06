Emet'te Bilek Güreşi Turnuvası Şampiyonlarına Ödül

Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lise Kategorisi Bilek Güreşi Turnuvasında şampiyon olan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Furkan Seyman, spor alanındaki her türlü faaliyete şimdiye kadar destek olduğu gibi bundan sonrada desteklerinin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA