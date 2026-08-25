Milli güreşçilerden Taranto'da çifte altın
Taranto 2026 Akdeniz Oyunları’nda milli güreşçiler Elvira Süleyman Kamaloğlu ve Zehra Demirhan, altın madalya kazandı.
Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçiler Elvira Süleyman Kamaloğlu ve Zehra Demirhan, altın madalya kazandı.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda Elvira Süleyman Kamaloğlu, güreş kadınlar 57 kg finalinde İspanya'dan Lydia Perez Tourino'yu 4-0 yenerek altın madalya kazandı.
Milli güreşçi Zehra Demirhan ise 50 kg finalinde Yunanistan'dan Maria Gkika'yı 7-1 yenerek altın madalya elde etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı