Haberler

Dünya şampiyonu Turhan ilk unvan koruma maçına 31 Ocak'ta çıkıyor

Dünya şampiyonu Turhan ilk unvan koruma maçına 31 Ocak'ta çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya şampiyonluğu unvanını elde eden milli boksör Elif Nur Turhan, 31 Ocak'ta Newcastle'da Avustralyalı Taylah Gentzen ile karşılaşacak.

Çıktığı son maçta 3 nakavtla dünya şampiyonluğu elde eden ve yılın kadın boksörü seçilen milli boksör Elif Nur Turhan'ın ilk unvan koruma maçının tarihi belli oldu.

IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Elif Nur Turhan, ilk unvan koruma maçına İngiltere'nin Newcastle kentinde çıkacak. 31 Ocak'ta yapılacak karşılaşmada milli boksör Turhan'ın rakibi Avustralyalı Taylah Gentzen olacak.

Dünya şampiyonluğu unvanını korumak karşılaşmaya hazırlanan Turhan, Newcastle'da gerçekleştirilecek karşılaşmada Türkiye'yi temsil edecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu