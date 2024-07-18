Üye Girişi
Haberler

Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF başkanlığı için yeniden aday olan mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi geride kalan dönem ve gerçekleştirdikleri projelerle ilgili konuştu. A Milli Takım'ın EURO 2024 performansını değerlendiren Büyükekşi, hakem atamalarıyla ilgili ise "Hakem atamalarında dijital hakem atama sitemini getirdik. Mevcut sistemdeki adamcılığın önüne geçmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

TFF başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi, genel kurul öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli takımın performansından övgüyle bahseden Büyükekşi, hakem atamalarında dijital hakem atama sitemini kullanarak adamcılığın önüne geçmeyi başardıklarını söyledi.

"İLK HEDEFİMİZİ BAŞARDIK"

A Milli Takım'ın başarılarına değinen Büyükekşi, "TFF seçimleri üzerinden yaklaşık 25 ay geçti. O gün, Türk futbolun en önemli şeyinin güven olduğunu ve marka değeri için çalışmalar yapacağımı açıklamıştım. İlk gün bir başka hedefimiz ise ay-yıldızlı forma ile başarılı olmaktı. Bizim hedefimiz EURO2024'e katılmak değil, başarılı futbolla bu turnuvaya damga vurmaktı. Uzun bir aradan milli coşkuyu, hep birlikte milletimize yeniden yaşatmanın haklı gururu içerisindeyiz. Otoriteler, milli takımın en etkileyici performansa imza attığını dile getirdiler. FIFA'da 26. sıraya yükseldik. İnşallah bundan sonra aynı hızla devam edeceğiz. Erkek ve kadın futbolunda C klasmanından, B klasmanına yükseldik. İnşallah bu başarılarımız devam edecek" dedi.

"ADAMCILIĞIN ÖNÜNE GEÇTİK"

Öte andan Türk Kulüplerinin Avrupa'daki başarısına değinen Büyükekşi, "İnşallah Türk takımları Avrupa kupalarında başarılı olur. Ve inşallah o kupaları Türk takımları alır. Ülke puanına çok önemli katkılar sağladılar. UEFA'da 22. sıradan, 9. sıraya yükseldik. Bir sezonda en yüksek puan toplama rekorunu kulüplerimiz egale etti. Bu sene 5 takımla kupalara katılacağız ve inşallah ileriye gideceğiz. Hakem geliştirmek için 'Hakem Akademisi'ni kurduk. Hakem atamalarında dijital hakem atama sitemini getirdik. Mevcut sistemdeki adamcılığın önüne geçmeyi başardık. Avrupa'da İtalya'dan sonra ilk kez yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ülke olduk. İspanya'dan sonra Avrupa'da ilk kez VAR kayıtlarını açıklayan federasyon olduk. Yabancı VAR hakemlerinin ligde görev almasını sağladık" sözlerini sarf etti.

KULÜPLERE SON 3 YILIN EN BÜYÜK GELİRİNİ SAĞLADIK"

Kulüplerin gelirlerinin arttığına değinen Büyükekşi, "Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük katkısını sağladık. Yayıncı haklarını beIN Media Grup ile yaptığımız anlaşma sonucu 84 Milyon $'dan 214 Milyon $'a taşıdık. Süper Lig sponsorluk gelirlerini 786,9 Milyon TL'ye ulaştırdık ve rekor kırdık. Trednyol'u isim sponsoru yaptık, hakem formalarına sponsor aldık. Bu da bir ilk. Deplasman yasağını kaldırdık. 2025-26'dan sonra kulüplere kendi biletlerini satma hakkı tanıdık. Türkiye Kupası'na yeni format getirdik ve geliri 3 kat arttırdık. Kadınlar Ligi'nin canlı yayınlanması için TRT ile anlaştık ve tarihte ilk defa maçlar düzenli yayınlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Milli Takım Futbol Politika Spor Haberler

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

 Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 şehrin sınırı değişti

Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 şehrin sınırı değişti

 Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
500

Yorumlar (2)

Blackened:

Telefon?

3
1
yanıtYanıtla
Hep Hiçlik miş:

Sandım belki Kürdistanlı Boz-Kürt selamı yapmış. Resime iyi bakdım.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title