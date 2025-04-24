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Elbruz Dağı'nda İki Türk Dağcı Hayatını Kaybetti

Elbruz Dağı'nda İki Türk Dağcı Hayatını Kaybetti
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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Rusya'daki Elbruz Dağı'na yapılan tırmanış sırasında yaşanan olumsuz hava koşulları sonucu iki Türk dağcının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayda Cihan Yıldırım yaralı olarak kurtarılmışken, diğer iki dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rusya'da yer alan Elbruz Dağı'na yapılan tırmanıştan dönüş sırasında 2 Türk dağcının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da bulunduğu 5 dağcının 22 Nisan'da Rusya'daki Elbruz Dağı'na tırmandığı belirtildi.

Zirve dönüşünde havanın ani şekilde kötüleşmesi üzerine ekibin ikiye ayrıldığı, Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu'un güvenli şekilde aşağıya indiği, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in ise dağın yukarısında kaldığı aktarıldı.

Yerel ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yoğun hava muhalefeti nedeniyle 22 Nisan Salı günü saat 20.30 itibarıyla geçici olarak durduruldu. 23 Nisan Çarşamba sabahı yeniden başlatılan çalışmalarda, Cihan Yıldırım'a yaralı şekilde ulaşıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında dağcılardan Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşıldığı, naaşlarının da güvenli bir şekilde dağdan indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak, bu acı kaybımızdan derin bir üzüntü duyuyor; hayatını kaybeden dağcı dostlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve dağcılık camiamıza başsağlığı diliyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanlığımıza, konsolosluk yetkililerimize ve Rusya yetkililerine içtenlikle teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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