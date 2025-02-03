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Elazığspor'un Yıldızları Gol ve Asist Krallığında Zirveye Yerleşti

Elazığspor'un Yıldızları Gol ve Asist Krallığında Zirveye Yerleşti
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Elazığspor'un başarılı oyuncuları Yusuf Mert Tunç ve Beykan Şimşek, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta gol ve asist krallıklarında zirveye çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Elazığspor'un başarılı oyuncuları Yusuf Mert Tunç ile Beykan Şimşek, gol ve asist kralıklarında zirveye yerleşti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda karşılaştığı Nazillispor'u 6-1 yenen Elazığspor'da Yusuf Mert ve Beykan Şimşek grupta gol ve asist krallıklarında zirveye yerleşti. Son oynanan Nazillispor maçında fileleri 2 kez sarsan Yusuf Mert Tunç, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükselterek, Bucaspor 1928'li Yasin Öztekin'i yakaladı ve zirveye ortak oldu.

Yine Çimentaş Elazığspor'un takım kaptanı Beykan Şimşek son Nazillispor maçında 3 asist yaparak yıldızlaşırken, bu sezonki toplam asist sayısını 11'e yükseltti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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