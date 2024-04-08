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Elazığspor'un yıldız futbolcusu Beykan Şimşek cezalı duruma düştü

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Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek, cezalı duruma düştü.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. Haftası'nda sahasında karşılaştığı Kemerkent Bulvarspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Elazığspor'da, yıldız futbolcu Beykan Şimşek'in cezalı duruma düşmesinin üzüntüsü yaşanıyor.

Maçın 53. dakikasında Kayseri Bölgesi Hakemi Özgür Reha Alıcı tarafından sarı kartla cezalandırılan Beykan Şimşek cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu bu sezonki 8. ihtarını alarak cezalı duruma düştü. Beykan Şimşek, TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. Haftası'nda Hacettepe 1945 maçında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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